Spis treści: 01 Zadbaj o swój iPhone

02 Tego nie rób ze swoim iPhonem

03 To prostsze, niż się wydaje

Zadbaj o swój iPhone

Dbać o swój telefon możemy na wiele sposobów. Oczywistym wydaje się zakup odpowiedniego etui, dzięki czemu ochronimy obudowę smartfona podczas upadków i nie zarysujemy delikatnych elementów. Przydatne może też być szkło hartowanego, które nakłada się na ekran. Ten łatwo zarysować, a dodatkowa warstwa pomoże go zabezpieczyć. Są też rzeczy, o które musimy zadbać podczas codziennego korzystania.

Weźmy na przykład ładowanie. Apple już jakiś czas temu informowało o tym, jak ładować iPhone. Niektórzy z nas niekoniecznie stosują się do tych zasad, co owocuje krótszym czasem pracy na baterii i spadkiem jej kondycji. Istotne jest też korzystanie z autoryzowanych ładowarek i kabli. Tania podróbka może zniszczyć akumulator telefonu, doprowadzić do jego przegrzania i awarii. Tak, problemów możemy mieć naprawdę sporo.

Okazuje się, że tych może być jeszcze więcej. Apple poinformowało, że większość z nas nie do końca umie korzystać ze swoich smartfonów. Chodzi o nadmierne używanie pewnej funkcji.

Tego nie rób ze swoim iPhonem

Co robicie, gdy skończycie korzystać z danej aplikacji? Na pewno ją zamykacie - uruchamiacie swoisty manager uruchomionych apek i wyłączacie tę, z której przestaliście korzystać. To duży błąd - tak twierdzi Apple, które właśnie zaktualizowało podręcznik użytkownika smartfonów iPhone.

Wydawać by się mogło, że aplikacje w tle zużywają część zasobów telefonu i wpływają na pamięć RAM, procesor czy baterię. W rzeczywistości jednak jest zupełnie inaczej. System iOS zamraża je, dzięki czemu brak ich zamknięcia nie ma wpływu na działanie telefonu. A dlaczego Apple odradza wyłączanie apek? Również chodzi o zasoby.

Ponowne uruchomienie zużyje więcej pamięci i mocy, niż aktywowanie "zamrożonej" apki. Oznacza to, że zwyczajnie nie ma sensu jej wyłączać i uruchamiać ponownie - lepiej po prostu zostawić ją w tle, bo nie będzie to wpływać na osiągi telefonu czy czas pracy bez ładowania. Nie musicie zatem "sprzątać" - zostawcie tak, jak jest. Tak twierdzi Apple.

To prostsze, niż się wydaje

Okazuje się, że odpowiednie dbanie o system w telefonie iPhone jest prostsze, niż może się to wydawać. Nie oznacza to jednak, że nie musimy w ogóle dbać o nasz telefon. Nadal należy pamiętać o właściwym ładowaniu czy innych elementach codziennego użytkowania. Oryginalne akcesoria, unikanie skrajnych temperatur czy instalowanie autoryzowanych aplikacji - to podstawowe rzeczy, o których musimy pamiętać.