Astronomowie z NASA i międzynarodowych zespołów badawczych ogłosili przełomowe odkrycie sieci podziemnych jaskiń na powierzchni Księżyca. Chociaż odkrycie nastąpiło w sierpniu bieżącego roku, to jednak teraz okazuje się, że ta wiedza może radykalnie zmienić plany realizacji przyszłych misji załogowych, które niebawem zorganizuje NASA i ESA. Ta wiedza ma pozwolić stworzyć o wiele bezpieczniejsze miejsca pod potencjalne pierwsze księżycowe bazy.

Naukowcy mają nadzieję, że nowe odkrycia jeszcze bardziej przyspieszą poszukiwania idealnych kandydatów pod budowę pierwszych kolonii. Badacze tłumaczą, że ma w tym pomóc sztuczna inteligencja. Przypominamy, że wykorzystując jej zaawansowane algorytmy, astronomowie niedawno przeanalizowali zdjęcia z sondy Lunar Reconnaissance Orbiter, identyfikując wejścia do tuneli o szerokości do 45 metrów i głębokości przekraczającej 100 metrów, zlokalizowane głównie w regionie Morza Spokoju.

Odkryli ogromne i głębokie jaskinie na Księżycu

Te struktury, powstałe miliardy lat temu w wyniku aktywności wulkanicznej, są pierwszymi znanymi jaskiniami lawowymi na Srebrnym Globie. To potwierdza wcześniejsze hipotezy pojawiające się od setek lat o podziemnych formacjach. W tym konkretnym odkryciu kluczową rolę w odkryciu odegrała sztuczna inteligencja o nazwie ESSA (Experimental Selenological Survey Algorithm), która przetworzyła zaledwie 1,92% powierzchni Morza Spokoju i ujawniła dwie nowe, nieznane wcześniej struktury jaskiniowe.

Model głębokiego uczenia maszynowego, trenowany na danych z Księżyca i Marsa, automatycznie wykrywał anomalie w topografii, takie jak zapadliska i cienie wskazujące na puste przestrzenie pod powierzchnią. To podejście pozwoliło na szybką analizę milionów obrazów, co byłoby niemożliwe dla człowieka, i sugeruje, że na całym Księżycu może istnieć setki podobnych jaskiń, czekających na eksplorację.

Ludzie zamieszkają w jaskiniach na Księżycu

Znaczenie tych odkryć wykracza poza czystą naukę. Jak tłumaczą naukowcy, jaskinie te oferują bowiem naturalne schronienie przed skrajnymi warunkami na powierzchni Księżyca, takimi jak wahania temperatur od -173°C do +127°C oraz intensywne promieniowanie słoneczne. Wnętrza tuneli mogą utrzymywać stabilną temperaturę zbliżoną do ziemskiej, chroniąc sprzęt i załogę przed mikrometeoroidami oraz promieniotwórczym regolitem. ten fakt znacznie obniży koszty budowy baz księżycowych. Dla programu Artemis, planującego powrót człowieka na Księżyc w najbliższych latach, te struktury stają się idealnymi kandydatami na pierwsze podziemne habitaty.

To odkrycie nie tylko pobudza wyobraźnię badaczy, ale także otwiera drzwi do zrównoważonej kolonizacji Księżyca, czyniąc marzenie o stałej obecności ludzkości w kosmosie bardziej realnym. Przyszłe misje, w tym te z udziałem robotów eksploracyjnych, będą skupione na mapowaniu i penetracji tych jaskiń. Nie jest tajemnicą, że to może przyspieszyć rozwój technologii do wydobycia zasobów, takich jak lód wodny zgromadzony w cieniach tuneli. W erze rosnącej rywalizacji kosmicznej, te naturalne formacje mogą stać się strategicznym atutem dla eksploracji dalszego Układu Słonecznego.

