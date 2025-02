Teoria na temat naszych przodków minęła. Wystarczyło zajrzeć im w zęby

Zapominamy przy tym, że owszem, niektóre małpy jedzą mięso i nawet polują (poza szympansami sięgają po takie pomysły także pawiany), ale jednak robią to okazjonalnie i doraźnie. Mięso nie jest podstawowym pokarmem żadnych współczesnych małp, a natura nie uczyniła z nich drapieżników z definicji. Co najwyżej stają się one nimi sporadycznie.

Badacze z Johannesburga zajrzeli mocniej w zęby australopiteków znajdowanych w Republice Południowej Afryki, gdzie w 1924 roku odnaleziono szczątki pierwszego przedstawiciela tej grupy. Najsłynniejszym australopitekiem była niewątpliwie Lucy z Etiopii, znaleziona w 1974 roku w dolinie abisyńskiej rzeki Auasz i nazwana tak z uwagi na dręczący ówczesnych poszukiwaczy przebój "Lucy in Sky with Diamonds" zespołu The Beatles, młocony w obozie naukowców niemal bez przerwy. To jednak w RPA sto lat temu odkopano pierwsze szczątki Australopithecus africanus znanego jako "dziecko z Taung". Od tamtej pory fragmentów czaszek tych hominidów zawierających zęby ze szkliwem jest sporo i to one były przedmiotem wnikliwej analizy. W 1936 roku odnaleziono np. australopiteki ze Sterkfontein, na przedmieściach Johannesburga. To szczątki wskazujące na to, że te australopiteki pędziły częściowo naziemny, ale częściowo wciąż nadrzewny tryb życia.