Mają "zero cukru", ale zwiększają apetyt. Uwaga na te produkty

Coraz więcej dowodów sugeruje, że napoje dietetyczne oraz inne produkty o niskiej lub zerowej kaloryczności mogą przyczyniać się do przyrostu masy ciała. W maju 2023 roku Świata Organizacja Zdrowia (WHO) wydała ostrzeżenie, w którym odradzała stosowanie substytutów cukru w celu redukcji wagi: "Zastąpienie cukrów wolnych słodzikami nie pomaga kontrolować wagi w długim okresie" - mówił wtedy dr Francesco Branca, dyrektor Departamentu Żywienia i Bezpieczeństwa Żywności WHO.