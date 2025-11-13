Valve w środę zaprezentowało kilka nowych produktów. Wśród nich znalazł się komputer do gier Steam Machine, który wygląda bardzo ciekawie, a ponadto oferuje całkiem niezłą specyfikację techniczną. Zobaczmy, co to urządzenie ma do zaoferowania i kiedy będzie można je kupić.

Steam Machine to nowy komputer do gier Valve

Steam Machine to nic innego, jak komputer do gier stworzony przez Valve. Firma chwali się, że maszyna oferuje do sześciu razy lepszą wydajność w porównaniu do Steam Deck. Urządzenie opracowano z myślą o graniu w jakości 4K przy 60 fps. Za obliczenia odpowiada tu autorski procesor z sześcioma rdzeniami opartymi na mikroarchitekturze Zen 4 firmy AMD, które pracują z częstotliwością do 4,8 GHz.

GPU to również autorskie rozwiązanie oparte na mikroarchitekturze RDNA 3 firmy AMD. Składa się on z 32 jednostek CU i pracuje z częstotliwością do 2,45 GHz. CPU wspomagany jest przez 16 RAM-u, a dla GPU przeznaczono 8 GB dedykowanej pamięci. Na dane przeznaczono szybki dysk SSD o pojemności od 512 GB do 2 TB.

Steam Machine to kompaktowy komputer do gier marki Valve. Valve materiały prasowe

Steam Machine to komputer zamknięty w czarnej obudowie o kompaktowych wymiarach (152 × 156 × 162,4 mm). Całość waży 2,4 kg i pracuje pod kontrolą SteamOS 3 ze środowiskiem KDE Plasma. Na obudowie umieszczono 17 diod LED, które można personalizować.

Nowy komputer do gier oferuje też łączność bezprzewodową Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3. Znajdziemy tu komplet portów w postaci złączy DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB A czy C i Gigabit Ethernet.

Ceny Steam Machine i kiedy premiera?

Niestety Valve na razie nie ujawniło cen Steam Machine. Te zostaną podane bliżej planowanego debiutu, który odbędzie się wcześnie w 2026 r. Komputer ma być dostępny na tych samych rynkach, gdzie sprzedawany jest Steam Deck, a więc kupimy go również w Europie.

W trakcie prezentacji Valve zaprezentowało także inne urządzenia dla graczy. Pierwszym z nich jest przeprojektowany i bezprzewodowy Steam Controller. Drugi to bezprzewodowy headset VR Steam Frame, który pozwoli także na lokalne uruchamianie gier. Oba te urządzenia również mają trafić do sprzedaży w 2026 r., ale ceny nie są znane.

