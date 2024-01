Nowa konsola - pierwsze wrażenia

MSI Claw już od początku przypomina nam inne handheldy, które pojawiły się w ostatnim czasie na rynku. Konsola nie jest zbyt ciężka, sprawia wrażenie dobrze wyważonej, a materiały wykorzystane do produkcji świetnie "czuć" pod palcami. Nie ma w tym wypadku żadnej ekstrawagancji, do naszego użytku są dwie gałki z podświetleniem RGB, standardowy "xboksowy" układ przycisków, po dwa triggery z obydwu stron i dodatkowe przycisku z tyłu obudowy.

To może dziwne, ale konsola leży w dłoniach bardzo miękko. O ile wspomniany ROG Ally jest dość twardy (cokolwiek przez to zrozumiecie) a Steam Deck jest całkiem spory, MSI Claw wydaje się łączyć pozytywne cechy obydwu urządzeń. Dziwnie pracują triggery - nie wiem, czy to wersje targowe dawały takie wrażenie, ale chodziły zadziwiająco płynnie, jak gdyby zamiast zwykłego przycisku była to miękka guma.

Zdjęcie MSI Claw / Dawid Szafraniak / INTERIA.PL

A co znajdziemy w środku? Parametry MSI Claw są niezłe, ale nie ma tu mowy o rewolucji. Urządzenie waży 675 gramów (więcej od konkurencji) i ma ekran Full HD IPS o przekątnej 7 cali, który jest zdolny do wyświetlania 120 klatek na sekundę. Sercem urządzenia będzie procesor Intel Core Ultra 7 wspierany przez 16GB RAM. Sprzęt bez trudu poradzi sobie z najnowszymi grami w pełnym HD. Na targach można było ograć Assassin's Creed Mirage. Dość wymagający tytuł działał płynnie, tekstury wyświetlały się w wysokiej jakości, a spadków klatek nie zauważyłem. Jest jeszcze bateria - 53Wh ma zapewnić nawet 2 godziny grania na pełnych obrotach.

Kiedy premiera MSI Claw? Konsola ma ukazać się w pierwszej połowie tego roku w cenie 699 dolarów. Spodziewam się, że w Polsce przyjdzie nam za nią zapłacić około 2999 zł.

Zdjęcie MSI Claw / Dawid Szafraniak / INTERIA.PL

Tego im nie wybaczę

Jest coś jeszcze - chodzi o system operacyjny. MSI Claw działa na Windowsie 11, co oznacza możliwość odpalania wszystkich launcherów, przeglądarek czy programów, które znamy z komputerów. Brzmi świetnie? Niestety, z funkcjonalnością Widnowsa idzie też zestaw jego cech, które niekoniecznie można określić mianem pozytywnych. Osobiście nienawidzę OS Microsoftu w wydaniu mobilnym i nie rozumiem, dlaczego w tym wypadku MSI zdecydowało się na okienka.

To znaczy rozumiem - jest to gotowy system, nie trzeba było opracowywać czegoś własnego. Z drugiej jednak strony desktopowy system nijak ma się do mobilnego grania. W tym wypadku powinno być szybko, sprawnie - dwa kliknięcia i gramy, jak na Decku czy Nintendo Switch. Windows tego nie gwarantuje bo kto wie, może akurat pojawi się jedna z tych piekielnie ważnych aktualizacji.

Czy będzie hit? Na pewno konsola znajdzie swoich zwolenników, bo działa wyśmienicie. Nie jest to jednak rewolucja, a po prostu kolejna opcja, która wkrótce będzie dostępna na rynku.