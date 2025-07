Sensacyjne odkrycie w Gdańsku. Wyjątkowy relikt wydobyto i przekazano do badań

Gdańsk to miasto z duszą i wielowiekową historią, która regularnie daje o sobie znać. Niemal każdy zakątek Gdańska skrywa ślady przeszłości - pozostałości dawnego osadnictwa, średniowiecznych murów i portowych instalacji. Nic więc dziwnego, że archeolodzy i konserwatorzy mają tu pełne ręce roboty. Regularnie trafiają się bowiem nowe znaleziska, które rzucają światło na kolejne fascynujące rozdziały dziejów tego nadbałtyckiego miasta o ponadtysiącletniej historii.

Wystarczy wspomnieć o zidentyfikowanych pod ratuszem miejskim pozostałościach osadnictwa Słowian z X wieku, czy też o znalezionych na Wyspie Sobieszewskiej elementach Enigmy z czasów II wojny światowej. Tym razem nowe odkrycie, okrzyknięte "najbardziej medialnym znaleziskiem archeologicznym tego sezonu", sięga XIII-XIV wieku. Jak informuje Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, wyjątkowa na skalę Polski płyta nagrobna z wizerunkiem rycerza trafiła właśnie do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w celu badań i konserwacji. Wiele wskazuje na to, że eksperci mają do czynienia z pochówkiem osoby wysoko postawionej. Ruszają badania, które być może pozwolą ustalić, kogo tam pogrzebano.