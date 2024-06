Miała być z nich amunicja. Zabytki po 80 latach wróciły do Gdańska

Trzy zabytkowe dzwony z XVIII wieku zostały oficjalnie przekazane miastu Gdańsk — powróciły tu po ponad 80 latach. W 1941 r. zostały zabrane przez Niemców — okupanci mieli w planach przetopienie zabytków na amunicję. Plany te nie zostały zrealizowane, ale po dzwonach ślad zaginął.

Zabytkowe dzwony z XVIII wieku miały być przetopione na amunicję

Przed wybuchem II wojny światowej dwa z wywiezionych później dzwonów znajdowały się w kościele pw. Bożego Ciała, a trzeci w nieistniejącym już kościele we Wocławach (obecnie wsi w powiecie gdańskim, na obszarze Żuław Gdańskich).

Kiedy przyszła wojna i okupanci poszukiwali źródeł materiału do przetopienia na amunicję, padło także na wspomniane dzwony. Zostały wywiezione do Hamburga, jednak zakład hutniczy, w którym miało dojść do przetopu, został zniszczony wskutek nalotu, podaje „Zawsze Pomorze”. Ocalałe dzwony pozostały jednak na terenie Niemiec.

Przetrwały II wojnę światową. Zabytkowe dzwony powróciły oficjalnie do Gdańska

Z czasem udało się ustalić miejsce obecności zabytków. Dzwony odlane w 1733 i 1758 roku ulokowano w kościele św. Michała w Niemczech — w Lubece. Rozbrzmiewały tam przez ok. 60 lat! Dwa mniejsze dzwony mają średnice 48 cm i 57,5 cm oraz wagę 47 i 110 kg. Większy dzwon ma średnicę 99 cm i wagę 580 kg, podaje wspomniane źródło.

Gdy udało się je namierzyć, rozpoczęły się starania o to, by przywrócić zabytki Gdańsku. Gdańska archidiecezja i polskokatolicka parafia pw. Bożego Ciała prowadziły rozmowy w celu sprowadzenia dzwonów i w trakcie Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzy 16 czerwca br. oficjalnie doszło do przekazania zabytków miastu, podaje „Zawsze Pomorze”.

Co dalej z dzwonami z Gdańska? Gdzie obejrzeć zabytki z XVIII wieku?

Dzięki umowie zawartej w Berlinie między Unią Kościołów Ewangelickich oraz parafią kościoła polskokatolickiego pw. Bożego Ciała w Gdańsku dzwony z XVIII wieku wróciły do Polski.

Do października bieżącego roku można je oglądać na dziedzińcu katowni w Gdańsku. Po zakończeniu ekspozycji zabytki zawisną w gdańskich kościołach. Zanim to jednak nastąpi, wieże kościoła pw. Bożego Ciała i Bazyliki Mariackiej muszą zostać odpowiednio przygotowane, a dzwony poddane będą pracom konserwatorskim.