Manhattan zmaga się z chronicznym problemem braku miejsc parkingowych, który od lat frustruje zarówno mieszkańców, jak i turystów. W gęsto zaludnionych częściach tej skalistej wyspy znalezienie wolnego parkingu to istna walka o przetrwanie. Na co dzień kierowcy krążą godzinami po ulicach, blokując ruch i generując emisje spalin, podczas gdy alternatywy jak transport publiczny czy car-sharing nie zawsze są wygodne.

Według raportów miejskich, w szczytowych godzinach nawet 30% pojazdów w centrum miasta to te szukające miejsca do zaparkowania. Mieszkańcy, zmęczeni mandatami i stresem, coraz częściej domagają się systemowych zmian, ale proponowane rozwiązania, jak dodatkowe garaże podziemne czy strefy bez samochodów, spotykają się z oporem biurokratycznym i wysokimi kosztami.

Chcą zbudować największy parking świata w Central Parku

W tym kontekście pojawiła się prowokacyjna propozycja, która wstrząsnęła siecią społecznościową. Otóż jest nią zamiana całego Central Parku w największy na świecie wielopoziomowy parking dla dziesiątek tysięcy samochodów. Pomysł, przedstawiony w viralowym poście na platformie X przez użytkownika @0xgaut, pokazuje wizualizację, w której ikoniczny zielony płuc miasta zamienia się w labirynt betonowych poziomów zapchanych autami.

Autor żartobliwie sugeruje, że to "proste rozwiązanie problemu parkowania, o którym nikt nie chce rozmawiać", podkreślając, iż nawet nazwa "Central Park" mogłaby pozostać bez zmian. Ta satyryczna wizja, choć absurdalna, zyskała tysiące reakcji, od entuzjastycznych memów po oburzone komentarze ekologów, prowokując dyskusję o priorytetach urbanistycznych w Wielkim Jabłku.

Central Park zmieniony w gigantyczny parking dla samochodów

Zwolennicy takiego podejścia argumentują, że gigantyczny parking rozwiązałby problem raz na zawsze, uwalniając ulice od chaosu i stymulując gospodarkę poprzez ułatwiony dostęp do centrum. Wyobraźmy sobie, kilkadziesiąt poziomów podziemnych i nadziemnych, mieszczących ponad 100 tysięcy pojazdów, z systemami automatyzowanymi i ładowarkami dla aut elektrycznych, to mogłoby stać się turystyczną atrakcją samą w sobie, przyciągając miłośników motoryzacji z całego świata.

Krytycy jednak widzą w tym katastrofę. A jest nią utrata 843 akrów zieleni. To oznaczałaby nie tylko ekologiczny dramat, ale też stratę dla zdrowia psychicznego milionów nowojorczyków, którzy traktują park jako oazę relaksu, w której mogą schronić się od zgiełku miasta. Jak zauważył jeden z komentatorów, "to jak Houston z lepszą pogodą" - symbol regresu do ery samochodów kosztem zrównoważonego rozwoju.

Równowaga między rozwojem a ochroną środowiska

Ostatecznie ta kontrowersyjna propozycja przypomina nam o napięciu między potrzebami codziennego życia a wizją przyszłości. Czy Nowy Jork powinien iść w kierunku betonowej utopii, czy raczej inwestować w rowerowe ścieżki, metro i dzielenie się pojazdami?

Satyra @0xgaut zmusza do refleksji. Może zamiast burzyć parki, czas naprawdę porozmawiać o tym, co napędza to miasto, bo to nie są silniki, tylko ludzie. W końcu, jak śpiewała Joni Mitchell, "Wybrukowali raj i postawili parking", ale czy naprawdę tego chcą mieszkańcy Nowego Jorku?

