Architektura jest dziedziną, która łączy sztukę, naukę i technologie. Choć w większości przypadków architekci projektują mniej wyróżniające się w krajobrazie domy jednorodzinne i budynki wielorodzinne, które na co dzień widzimy na osiedlach, to co jakiś czas rozgłos zdobywają nietuzinkowe projekty wyróżniające się z otoczenia, jak np Vancouver House w Kanadzie, który wydaje się łamać prawa fizyki, galeria o wyglądzie klepsydry, nie mówiąc już o megaprojektach z Bliskiego Wschodu, jak Neom, czy największy budynek świata.