Przedstawiająca skuloną kobietę rzeźba zatytułowana "Rozpacz" (fr. La Désespoir) powstała w 1892 roku jako część monumentalnego cyklu "Bramy piekieł" (La Porte de l'Enfer). Według Muzeum Rodina figurka mierzy 28,5 cm wysokości i obrazuje właśnie tytułową rozpacz. Po raz ostatni statuetkę kobiety widziano publicznie w 1906 roku, kiedy została sprzedana na aukcji, później jej losy pozostawały nieznane , podaje AFP. Teraz doszło do identyfikacji dzieła uznawanego za zaginione. Rzeźba znów trafiła na aukcję.

Do rozpoznania rzeźby jako oryginału doszło przez przypadek, gdy jej właściciele zwrócili się do francuskiego domu aukcyjnego prowadzonego przez Aymerica Rouillaca - w zupełnie innej sprawie. Wówczas statuetka przyciągnęła uwagę znawców i rozpoczęto badania nad jej pochodzeniem. Zespół ekspertów przez kilka miesięcy analizował historię dzieła i niedawno rzeźba została przedstawiona Komitetowi Rodina, cieszącej się ogromnym autorytetem organizacji założonej w celu badania twórczości mistrza i katalogowania jego dzieł. Po sześciu tygodniach analiz potwierdzono jej autentyczność, co wywołało ogromne poruszenie w świecie sztuki.