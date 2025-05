Rzeźba została odzyskana podczas śledztwa prowadzonego przez Wydział ds. Przestępstw Finansowych i Korupcyjnych, działający pod nadzorem Prokuratury Paryskiej. Ale co ciekawe, było to dzieło przypadku, bo jak informuje prokuratura w oświadczeniu dla CNN, natrafiono na nią podczas przeszukania zleconego przez sędziego w zupełnie innej sprawie.

Popiersie, autorstwa chorwackiego rzeźbiarza Mladena Mikulina, zostało umieszczone na grobie wokalisty zespołu The Doors w 1981 roku, dokładnie w dziesiątą rocznicę jego śmierci. Jednak już siedem lat później, w 1988 roku, zniknęło bez śladu i przez lata stało się niemal legendą wśród fanów rocka i miejskich mitów Paryża. Przypomnijmy, że Morrison przeniósł się do stolicy Francji, by skupić się na pisaniu poezji i to właśnie w tym miejscu tragicznie zmarł w wieku 27 lat.