Tradycyjnie domy towarowe są skierowane do wewnątrz, sprawiają wrażenie zamkniętych na otaczające ulice. Ale tutaj mamy ważne skrzyżowanie w Apgujeong z dwoma budynkami, na wschodzie i zachodzie, które wydają się być okazją do zjednoczenia ludzi. W połączeniu z ambicją Hanwha, aby wprowadzić więcej aktywności do budynków, chcieliśmy stworzyć mocną ogólną sylwetkę, która tworzy bramę, ale także daje mieszkańcom Seulu nowe przestrzenie przypominające ogród, w których mogą się spotykać, robić zakupy i cieszyć się swoim miastem.

Opisuje Neil Hubbard, partner i lider grupy w brytyjskim studiu architektonicznym.