Turyści jak to turyści - chcieli po prostu zrobić sobie zdjęcie. Niesforny gość muzeum usiadł na "Van Goghu", krześle inspirowanym dziełami holenderskiego malarza, który w niezwykły sposób malował gwieździste niebo , a na jednym z obrazów ("Krzesło Vincenta z jego fajką") uwiecznił proste krzesło. W podobny sposób mieni się także eksponat - krzesło udekorowane tysiącami kryształków Swarovskiego , zaprojektowane przez włoskiego artystę Nicolę Bolla. Nie służyło ono jednak do siadania, a zwiedzający dobrze o tym nie wiedzieli.

Do incydentu doszło w kwietniu 2025, ale muzeum Palazzo Maffei udostępniło nagranie dopiero w czerwcu, nazywając zaszłą sytuację "nieodpowiedzialnym gestem". Według personelu turyści czekali, aż odejdzie ochrona, aby móc zrobić sobie "spektakularne" zdjęcia. W wyniku tego błazeństwa gość zniszczył kruche dzieło sztuki , a muzeum musiało wezwać policję. A co dalej stało się z eksponatem?

"Przez kilka dni nie byliśmy pewni, czy uda się go odrestaurować. Ale zrobiliśmy to" - relacjonuje muzeum w Weronie , dziękując konserwatorom. W mediach społecznościowych instytucja pisze, że udostępnia nagranie w ramach kampanii informacyjnej, aby zwrócić uwagę na wartość sztuki oraz na to, że zasługuje ona na szacunek. "Szczególne podziękowania należą się tym wszystkim, którzy codziennie przechadzają się po korytarzach muzeum z troską, uwagą i zachwytem" - dodaje Palazzo Maffei Casa Museo.

Czy turysta mógł pomylić eksponat ze zwykłym krzesłem, jakie nieraz można spotkać w sali muzealnej, które pozwala na siedząco kontemplować inne dzieła? Nic na to nie wskazuje. Po pierwsze, " Van Gogh " został opatrzony notatką ostrzegająca zwiedzających, aby nie dotykać eksponatu. Krzesło umieszczono na piedestale, co dodatkowo sugerowało, że jest częścią ekspozycji, a nie meblem użytkowym.

Czy oznacza to, że w każdym muzeum musimy trzymać ręce (i inne części ciała) przy sobie? Niekoniecznie. W niektórych przypadkach mamy do czynienia ze sztuką interaktywną i goście są wręcz zachęcani do dotykania czy wchodzenia w inne interakcje z dziełami. Jest to jednak wyraźnie komunikowane. W całej reszcie przypadków należy pohamować nieodpartą chęć dotykania eksponatów. Zamiast profanować sztukę, wystarczy ją kontemplować.