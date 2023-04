Wybierając kamerę do monitoringu podwórka, należy wziąć pod uwagę kilka kwestii. Do najważniejszych czynników zaliczają się wymagania przyszłego użytkownika, a także dostępny budżet. Odpowiednio dopasowując produkt pod względem wspomnianych parametrów, można będzie nabyć właściwą kamerę do monitoringu podwórka.

W przypadku kamery do monitoringu podwórka ważne są też aspekty związane z trwałością obudowy oraz technologii odpowiadającej za przekazywanie sygnału. Kluczowy jest również kąt widzenia. Kamera powinna obejmować obiektywem cały obszar wymagający nadzoru.

Wyposażeniem, które spełni te wszystkie wymagania, może być kamera zewnętrzna Wi-Fi.

Reklama

Jak działa kamera zewnętrzna Wi-Fi do monitoringu podwórka?

Konwencjonalne urządzenia przewodowe słusznie ustępują miejsca na rynku bardziej nowoczesnym rozwiązaniom. Dotyczy to również kamer, które dzięki zaawansowanym technologiom zapewniają większą elastyczność działania, przystępną obsługę dla użytkowników, a także kompleksowy dostęp.

Czytaj również: Myślisz, że twój "Mak" jest bezpieczny? Nic bardziej mylnego

Kamery zewnętrzne Wi-Fi do monitoringu podwórka łączą się z Internetem w celu przesyłania materiału filmowego. Rejestrowane nagrania są przechowywane w chmurze. Umożliwia to łatwe zarządzanie plikami i pobieranie ich w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca.

Pięć zalet kamer zewnętrznych Wi-Fi do monitoringu

Kamery zewnętrzne Wi-Fi mają wiele zalet, które sprawiają, że właściciele nieruchomości coraz częściej się na nie decydują. Brak konieczności stworzenia sieci okablowania, zasilanie niezależne od sieci energetycznej, czy kompaktowy rozmiar dają przewagę w porównaniu ze standardowym monitoringiem. Na jakie zalety kamer Wi-Fi zwrócić uwagę?

1. Brak przewodów ułatwia instalację

Atutem kamer Wi-Fi jest brak przewodów. Oprócz tego urządzenia są proste w instalacji i nie wymagają czasochłonnej opieki technicznej, jak ma to miejsce przy użytkowaniu monitoringu z rozbudowanym okablowaniem. Kamery Wi-Fi łączą się z siecią i zaczynają pracę.

2. Uniezależnienie od sieci energetycznej

Zasilanie kamer zewnętrznych Wi-Fi jest oparte na bateriach. Zapewnia to niezakłócone funkcjonowanie urządzenia. W momencie awarii lub odłączenia sieci energetycznej kamera będzie nadal działać.

Zdjęcie Kamera zewnętrzna Wi-Fi nie wymaga instalacji obszernego okablowania / 123rf.com / 123RF/PICSEL

3. Monitorowanie wydarzeń na podwórku „na żywo”

Kamery zewnętrzne Wi-Fi umożliwiają monitorowanie podwórka w czasie rzeczywistym. Ze względu na to, że są stale podłączone do Internetu, materiał filmowy jest udostępniany na żywo. Dlatego użytkownik jest w stanie oglądać za sprawą aplikacji, co dzieje się na podwórku jego posesji.

4. Proste zamaskowanie kamery

Do zalet kamer zewnętrznych W-Fi można też zaliczyć ich łatwe wkomponowywanie się w charakterystykę zabudowy domu. Ze względu na brak konieczności instalacji okablowania, użytkownik jest w stanie umieścić urządzenie w praktycznie dowolnym miejscu. Daje to możliwość skutecznego zamaskowania kamery monitorującej podwórko.

5. Niższa cena ubezpieczenia nieruchomości

W trakcie ustalania stawki za polisę na nieruchomość towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę rozmaite aspekty. Jednym z czynników, który wpływa na obniżenie ceny polisy, jest system antywłamaniowy obejmujący m.in. monitoring. Zastosowanie kamer zewnętrznych Wi-Fi wpłynie na niższą ocenę ryzyka potencjalnego włamania.

Zdjęcie Towarzystwa ubezpieczeniowe oceniają dom z monitoringiem za bezpieczniejszy i obniżają cenę polisy / materiały prasowe

Wady kamer zewnętrznych Wi-Fi do monitoringu podwórka

Decydując się na rzetelną ocenę kamer zewnętrznych Wi-Fi, nie można pominąć wad tego rozwiązania. Wątpliwości może budzić podatność na zakłócenie sygnału. Może to powodować, na przykład gorszy obraz. Ze względu na połączenie z Internetem istnieje też prawdopodobieństwo włamania do monitoringu i sterowania systemem przez niepowołane osoby.

Ile kosztuje montaż kamer zewnętrznych Wi-Fi do monitoringu podwórka?

Koszt montażu systemu monitoringu będzie zależeć od liczby kamer, rodzaju sprzętu (kamery statyczne lub obrotowe) lub opcji podczerwieni, czy termowizji. Znaczenie ma też charakterystyka nieruchomości i układ podwórka. Z reguły jest to wydatek w wysokości od 3 tys. do 5 tys. złotych.

Czytaj również:

Gry z lat dziewięćdziesiątych - technologia, która nie zamierza umrzeć

Chińska aplikacja Pinduoduo przekracza granice. Odbierze ci prywatność

Nowy parking w Katowicach. Zostawisz auto i zabierze je winda