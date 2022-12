Trzy miejsca w domu, w których nigdy nie ustawiaj kamery

Spis treści: 01 Kamera w nieefektywnym miejscu

02 Kamera w miejscach niestosownych

03 Kamera w miejscu zasłoniętym przez inne obiekty

04 Inne błędy z instalacją kamer

Kamera w nieefektywnym miejscu

Mogłoby się wydawać, że nie potrzebujemy monitoringu obejmującego teren, który widzimy. Lepiej skierować kamery w miejsca, które są słabo widoczne. Okazuje się, że to jeden z najpopularniejszych błędów.

Z różnych badań wynika, że włamywacze najczęściej dostają się do domu przez drzwi frontowe lub okno. To zaskakujące, gdyż w ten sposób łatwo kogoś przyłapać. Okazuje się jednak, że nie zwracamy na te miejsca aż takiej uwagi. Dlatego właśnie tam sprawdzi się monitoring.

Kamera w miejscach niestosownych

Część użytkowników monitoringu decyduje się również na instalację kamer w środku domu. Należy jednak zainstalować je z głową. Istnieją bowiem miejsca, których pod żadnym pozorem nie powinniśmy nagrywać. Takimi miejscami są sypialnie oraz toaleta. Przyłapanie nas na nagrywaniu w takich miejscach skończyć się może na drodze prawnej .

Reklama

Zdjęcie / materiał zewnętrzny

Problemy możemy mieć również w sytuacji, w której nagraliśmy czyjś teren prywatny. Chodnik i ulica przed naszym domem to miejsce publiczne. Inaczej sytuacja ma się w kwestii nagrania ogródka naszego sąsiada. Monitoring powinien rejestrować wyłącznie teren należący do nas.

Kamera w miejscu zasłoniętym przez inne obiekty

Przy instalacji kamery chcemy, żeby miała ona jak najlepsze pole nagrywania. Nie zastanawiamy się nad tym, czy w rzeczywistości nic nie zacznie zasłaniać obrazu. Może to być gałąź drzewa czy otwarte drzwi. Przedmioty pozostawione w okolicy kamery również doprowadzają do zmniejszenia pola widoczności.

Jeśli kamera ma zostać zainstalowana w środku domu, starajmy się trzymać ją w miejscu trudnodostępnym dla ludzi i zwierząt. W przeciwnym wypadku w każdej chwili ktoś omyłkowo może ją przewrócić lub nawet uszkodzić.

Inne błędy z instalacją kamer

Często błędem nie jest samo ustawienie kamer, co rozplanowanie instalacji. Zdarza się problem z uszkodzonym dyskiem w rejestratorze. Przyczyną takiej sytuacji jest zamontowanie go w nieprawidłowym miejscu. Kurz, pył, wilgoć i nieodpowiednia temperatura w łatwy sposób niszczą dysk twardy. Jest to jednak problem, który zdarza się coraz rzadziej. Wszystko za sprawą bezprzewodowych kamer . Nie potrzebują one połączenia z fizycznym dyskiem. Nagrania wysyłane są bezpośrednio do bazy w Sieci lub na naszym komputerze.

***

Czytaj także:

1 mld użytkowników sieci 5G przed końcem 2022 roku. To kamień milowy!

Smog. Czy warto kupić oczyszczacz powietrza do mieszkania?

Jak wybrać komputer do gier? Przegląd gotowych zestawów