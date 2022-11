Projekt tego największego na świecie osiedla mieszkalnego z drukarki 3D został ujawniony w ubiegłym roku, a teraz deweloper przystąpił do jego realizacji - Genesis Collection at Wolf Ranch, bo tak nazywa się inicjatywa, powstaje w teksańskim mieście Georgetown. Po zakończeniu budowy na miejscu czekać będzie 100 nowoczesnych inteligentnych domów w relatywnie przystępnej cenie 450 tys. dolarów za ok. 150 metrów kwadratowych.



Po raz pierwszy w historii jesteśmy świadkami, jak flota robotów buduje całe osiedle domów. I to nie byle jakich domów, domów, które są lepsze pod każdym względem... lepszy projekt, większa wytrzymałość, wyższa wydajność energetyczna i komfort oraz zwiększona sprężystość komentuje Jason Ballard, współzałożyciel i dyrektor generalny Icon, czyli firmy odpowiadającej za drukowanie domów.

Dom z drukarki 3D. Czy to się może udać?

I choć wiele osób wciąż ma wątpliwości co do takiego sposobu budowy, to warto pamiętać, że wykorzystywany jest tu materiał zbliżony do cementu, a Icon obiecuje, że efekt końcowy jest nawet lepszy od klasycznych domów. Podobnie jak w przypadku poprzednich projektów Icon (firma ma na koncie m.in. tanie domy dla osób bezdomnych w Meksyku oraz liczne projekty komercyjne, np. baraki dla amerykańskiej armii), domy są budowane na miejscu przy użyciu własnej drukarki Vulcan 3D.

Jak wygląda taki proces? Drukarki 3D wytłaczają warstwami zastrzeżoną mieszankę podobną do cementu o nazwie Lavacrete, stopniowo wnosząc konstrukcję - następnie do akcji wkraczają pracownicy, którzy dodają dach, drzwi, okna i wszystkie inne wymagane elementy, np. instalacje hydrauliczne i elektryczne.



Osiedle będzie oferować 8 różnych stylów domów, a co za tym idzie także wielkości, tj. od 146 do 196 metrów kwadratowych, wszystkie będą parterowe i pomieszczą 3-4 sypialnie.

Jak podkreśla Icon, nowoczesna technika budowy to nie wszystko, bo domy charakteryzować będą się też energooszczędnością i inteligentnymi rozwiązaniami. Można się więc spodziewać paneli słonecznych i smart-termostatów oraz technologii typu monitoring Ring, zamki zarządzane przez WiFi i innych rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Nie wiemy niestety, na kiedy planowane jest zakończenie prac, ale z ciekawością będziemy wypatrywać efektu końcowego.

Wierzę, że w przyszłości roboty i drony będą budować całe dzielnice, miasteczka i miasta, a my spojrzymy wstecz na społeczność Lennara Wolf Ranch jako na miejsce, w którym rozpoczęła się robotyczna konstrukcja na dużą skalę. Przed nami jeszcze długa droga, ale uważam, że to bardzo ekscytujący i pełen nadziei zwrot w sposobie, w jaki rozwiązujemy problemy mieszkaniowe na świecie podsumowuje Icon.