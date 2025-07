Donald Trump chce mieć dostęp do tajemniczych ukraińskich dronów o nazwie Skyfall, które z niesamowicie wysoką skutecznością pacyfikują rosyjskiego agresora w Ukrainie. Pentagon, na jego polecenie, miał już zwrócić się do Ukrainy z nietypową prośbą. Otóż armia chciała skorzystać z tej broni, którą Ukraińcy wykorzystują na ogromną skalę w walce z Rosją. Jak podaje "The Wall Street Journal", Amerykanie dostrzegli gigantyczny potencjał w ukraińskim uzbrojeniu i widzą w nim szansę na wzmocnienie własnego arsenału.

USA mają być zainteresowane jeszcze kilka innymi rodzajami dronów dalekiego zasięgu. Co ciekawe, kilka zostało już przetestowanych w Stanach Zjednoczonych. Jak donosi portal "The War Zone", Pentagon widzi w nich potencjał do wzmocnienia własnych zdolności militarnych. Z ujawnionych informacji wynika, że w ramach projektu Artemis, dwie ukraińskie firmy, we współpracy z amerykańskimi partnerami, dostarczyły nieokreśloną liczbę prototypów dronów do testów w realistycznych warunkach operacyjnych. Testy miały przebiec w amerykańskich placówkach we Francji czy Korei Południowej.