Jak formuje się układ planetarny? Astronomowie zobaczyli to na własne oczy

Warto przypomnieć, jak w ogóle według naszej wiedzy dochodzi do powstawania planet i ich układów. Gwiazdy rodzą się, gdy chłodne i zbyt gęste plamy międzygwiezdnego gazu i pyłu zapadają się pod wpływem własnej grawitacji. Powoduje to powstanie protogwiazdy, posiadającej otoczkę z tego samego materiału, z którego się uformowała. Materiał ten ostatecznie spłaszcza się, tworząc wirujący dysk protoplanetarny, którego sercem jest protogwiazda . Ten materiał dalej tworzy właśnie planety, które orbitują dookoła gwiazdy.

Astronomowie już wcześniej obserwowali gwiazdy z dyskiem protoplanetarnym. Niemniej teraz po raz pierwszy udało się wykryć przejście tlenku krzemu z gazu do stałych krystalicznych minerałów - kluczowy pierwszy krok w formowaniu planet. Warto dodać, że w naszym Układzie Słonecznym podobne krystaliczne minerały znajdują się uwięzione w starożytnych meteorytach i pozwalają datować wiek naszego układu. Autorzy badań podkreślają, że to, co zobaczyli, musiało przypominać nasz układ około 4,6 mld lat temu u zarania swoich początków.