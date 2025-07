Co niezwykłe, wstęga plazmy miała aż 400 tysięcy kilometrów długości , czyli była większa niż odległość Ziemi od Księżyca. To nie pierwsza taka erupcja w tym roku. Słońce znajduje się obecnie w fazie maksimum swojego 11-letniego cyklu aktywności (cykl 25), co oznacza częstsze plamy słoneczne, rozbłyski i burze geomagnetyczne. Naukowcy z NASA i Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) monitorują sytuację za pomocą satelitów takich jak SOHO czy Solar Orbiter, które dostarczyły pierwszych zdjęć i danych o tym zjawisku.

Erupcja słoneczna nie uderzy bezpośrednio w Ziemię, ale jej efekty mogą być odczuwalne. Chmura CME może dotrzeć do naszej planety w ciągu 1-3 dni, powodując burzę geomagnetyczną. Potencjalne konsekwencje to zakłócenia w komunikacji i nawigacji . Systemy GPS i satelity mogą funkcjonować nieprawidłowo z powodu zakłóceń jonosferycznych. Linie lotnicze już ostrzegają przed możliwymi problemami z łącznością na trasach polarnych.

Inne problemy mogą dotyczyć sieci energetycznej. Silne burze geomagnetyczne mogą indukować zwarcia w liniach wysokiego napięcia, co w skrajnych przypadkach prowadzi do blackoutów. Przypomina to wydarzenia z 1989 roku, gdy podobna erupcja spowodowała awarię sieci energetycznej w Kanadzie. Pozytywny aspekt to zorze polarne, mieszkańcy wyższych szerokości geograficznych, w tym w Polsce, mogą zaobserwować spektakularne zorze. W maju 2024 roku podobna erupcja sprawiła, że zorze były widoczne nawet w centralnej Europie.