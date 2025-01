Szacuje się, że holenderski mistrz namalował w ciągu swojego krótkiego życia (zakończonego samobójstwem w wieku 27 lat) ok. 900 obrazów , więc zdaniem ekspertów odkrywanie kolejnych nie powinno być dla nas większym zaskoczeniem. Zwłaszcza że jak informuje LMI Group International, "wiadomo, że van Gogh zgubił wiele swoich dzieł, rozdawał je przyjaciołom i nie przywiązywał szczególnej wagi do prac, które traktował jako studia".

Eksperci nie mają wątpliwości: To Van Gogh

Jednym z takich dzieł ma być obraz nabyty przez kolekcjonera antyków w 2016 roku, przedstawiający rybaka z białą brodą, palącego fajkę i naprawiającego swoją sieć, zawierający inskrypcję z napisem "Elimar" w prawym dolnym rogu. Mierzące 45,7 na 41,9 cm dzieło zostało zidentyfikowane jako obraz van Gogha po czteroletnim procesie badawczym. Według LMI obraz jest oparty na dziele duńskiego artysty Michaela Anchera i należy do wielu "tłumaczeń" prac innych twórców, które van Gogh wykonywał.

Co ciekawe, miał zostać namalowany przez artystę podczas jego pobytu w szpitalu psychiatrycznym na południu Francji w 1889 roku. Uważa się, że cierpiał na kombinację zaburzenia afektywnego dwubiegunowego i borderline, choć nigdy nie zostały one oficjalnie zdiagnozowane. Przypomnijmy jednak, że w 1888 roku trafił do szpitala po tym jak odciął sobie ucho brzytwą!