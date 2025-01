Jego niezwykła podróż po muzeach miała miejsce w październiku ubiegłego roku w Londynie. Rozpoczęła się o godzinie 9:03 rano w Muzeum Królewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego we wschodnim Londynie, a zakończyła o 19:58 w Royal Academy of Arts w centrum miasta. Po drodze odwiedził m.in. kolekcję Royal Armouries w Tower of London, Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Brytyjskie oraz najmniejsze muzeum narodowe Wielkiej Brytanii – Muzeum Sir Johna Soane’a.