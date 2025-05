Zazwyczaj piszemy o nieodpowiedzialnym zachowaniu turystów, ale wiele wskazuje na to, że tym razem występku dopuścił się mieszkaniec Hue. Do incydentu doszło w Pałacu Thái Hòa, najważniejszym budynku w historycznym kompleksie Cesarskiego Miasta w Hue, wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To właśnie tam cesarze dynastii Nguyen - ostatniej królewskiej dynastii Wietnamu - odprawiali ceremonie i spotykali się z dworem.