Niedawno członkowie tej grupy natrafili na pierwszy skarb Bochni (woj. małopolskie) - wypełnione monetami naczynie liczące ok. 600 lat. Teraz organizacja ponownie ogłosiła sukces. Tym razem do odkrycia doszło na terenie położonego w powiecie bocheńskim Nowego Wiśnicza . Ponownie można tu mówić o znaczącym znalezisku - w jego skład wchodzą kilogramy srebra.

Do znaleziska doszło w związku z badaniami prowadzonymi w Nowym Wiśniczu przez archeologa, Marcina Paternogę. Eksploratorzy współpracowali tam z zaprzyjaźnionym naukowcem. Obiektem badań była m.in. namierzona za pomocą georadaru piwnica , która "po wojnie została zawalona i zasypana gruzem", wskazuje Bocheńskie Stowarzyszenie Poszukiwaczy "Stater".

Wikimedia Commons: MOs810, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, Facebook: Bocheńskie Stowarzyszenie Poszukiwaczy "Stater"

Co dokładnie udało się odnaleźć? To cenne elementy wyposażenia - przedmioty codziennego użytku wskazujące na to, że ich właścicielami byli Żydzi. Łącznie prawie 3 kg srebra.