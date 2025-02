Historia zna już wiele niefortunnych wypadków z udziałem miłośników sztuki, którzy doprowadzili niestety do zniszczeń dzieł. Głośno było choćby o przypadku "naprawy" hiszpańskiego obrazu "Ecce Homo" autorstwa Elíasa Garcíi Martíneza, który po zabiegach samozwańczej konserwatorki zyskał miano "Jeżusa". Niedawno podobna sytuacja miała miejsce w Polsce , pewien mężczyzna podkradał figury świętych z powiatu strzeleckiego i wstawiał na to miejsce swoje wersje.

W Muzeum Świętej Julii w Brescii na północy Włoch doszło do przykrego zdarzenia. Przechadzająca się między zbiorami turystka nagle potknęła się tak niefortunnie, że wpadła wprost na jedno z dzieł - obraz "Stendardo dei Disciplini" renesansowego artysty Moretto z Brescii. To "serce" prezentowanej w muzeum wystawy, wskazuje italynews.online. Kobieta po utracie równowagi odruchowo położyła rękę na płótnie. Wypadek ten doprowadził do rozdarcia obrazu.