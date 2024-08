Co niepokojące, nie jest to wcale pierwszy przypadek niszczenia w tym miejscu, bo w 2022 roku wandale namalowali dużą hiszpańską flagę na innym pobliskim malowidle jaskiniowym - była ona tak duża, że można ją było dostrzec z pobliskiej drogi. Do podobnego przypadku doszło w tym samym roku również w Australii, gdzie ktoś zniszczył 3000-letnią sztukę naskalną.

Wandale, czas i zmiany klimatu

Wygląda więc na to, że toczymy bardzo nierówną walkę o przetrwanie symboli kultury, bo przegrywają one nie tylko z wandalami, ale i upływem czasu, i zmianami klimatycznymi. Trudno powiedzieć, jak długo będziemy mogli jeszcze podziwiać tę bezcenną sztukę naszych przodków, bo w miarę jak planeta się nagrzewa, a poziom oceanów podnosi, tracimy dostęp do niektórych z tych artystycznych cudów.

Wystarczy tylko wspomnieć o pewnej jaskini na południu Francji, która wypełniona jest malowidłami przedstawiającymi prehistoryczne życie morskie, pingwiny, foki, ryby, wozy i niedźwiedzie. Dotarcie do niego wymaga zanurzenia się w Morzu Śródziemnym i przepłynięcia do podwodnej jaskini. W ciągu ostatniej dekady poziom mórz znacznie się podniósł, więc nawigacja do niej stała się jeszcze trudniejsza, a woda zaczyna niszczyć część dzieł.

