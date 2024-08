Cztery gliniane tabliczki pokryte pismem klinowym archeolodzy odkryli ponad 100 lat temu na terenie dzisiejszego Iraku. Cały wiek zajęło ekspertem kompletne rozszyfrowywanie zapisków stworzonych ok. 4 tysiące lat temu przez starożytną cywilizację. Naukowcy podkreślają, że artefakty są niezwykle cenne i ich rozszyfrowanie ma duże znaczenie.

Wierzenia na temat zaćmień. Zbiór omenów sprzed tysięcy lat

Zapisy na tablicach próbowano odkodować już wcześniej, jednak do tej pory były to przypuszczenia i nigdy nie zrealizowano w pełni tego założenia. Udało się to dopiero teraz. Gliniane tablice zapisane w sumeryjskim pismem klinowym zdradzają, że niektóre zaćmienia Księżyca były dla starożytnych omenami śmierci, zniszczenia i zarazy. „Jako produkty środkowego i późnego okresu starobabilońskiego, stanowią one najstarsze przykłady zbiorów proroctw związanych z zaćmieniami Księżyca, jakie kiedykolwiek odkryto”, zaznaczają eksperci.

Okresem starobabilońskim określa się czas w historii dolnej Mezopotamii, który trwał w latach 2005-1595 p.n.e. (wczesna i środkowa epoka brązu). Tym samym rozszyfrowane znaki ze starożytnych tabliczek dostarczają uczonym ważnych nowych informacji na temat przepowiedni związanych z obserwacją nieba i wierzeń dotyczących zaćmień, które były silnie zakorzenione wśród ludów południowej Mezopotamii na początku drugiego tysiąclecia przed naszą erą.

Zdjęcie Omeny dotyczące zaćmień księżyca zapisano na glinianych tabliczkach. / britishmuseum.org / materiał zewnętrzny

Rozszyfrowano tabliczki klinowe sprzed 4 tys. lat. "Znaki od bogów"

Za najnowszymi odkryciami na temat znaczenia zapisków z czasów starożytnej Babilonii stoją Andrew George, emerytowany profesor na Uniwersytecie Londyńskim, znawca dialektu babilońskiego i Junko Taniguchi, niezależna badaczka. Tabliczki ujawniają, jak przewidywano omeny na podstawie pory nocy oraz typu, daty i trwania zaćmień.

- Ludzie wierzyli, że zjawiska na niebie były zakodowanymi znakami umieszczonymi tam przez bogów jako ostrzeżenia na temat przyszłych wydarzeń na Ziemi — napisali George i Taniguchi w artykule. - Jeśli przepowiednia związana z danym znakiem była złowieszcza, na przykład: „król umrze”, przeprowadzano dochodzenie wróżbiarskie za pomocą badania wnętrzności zwierząt, aby ustalić, czy król rzeczywiście znajduje się w niebezpieczeństwie.