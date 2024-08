Odkrycie przy domu Mikołaja Kopernika. Własność słynnego astronoma?

Niedawno rozpoczęły się prace, które obejmują poszukiwania na terenie fromborskich ogrodów kanonickich — działania skupiają się w okolicy domu Mikołaja Kopernika.

W przedsięwzięciu udział biorą członkowie Misji Skarb i Warmińskiej Grupy Eksploracyjnej, a nadzór prowadzi firma archeologiczna Detekt Usługi archeologiczne. Wystarczyło parę dni, a już doszło do ciekawych odkryć.

Poszukiwania podziemi we Fromborku. Eksploratorzy natknęli się na ciekawe znaleziska

„Rozpoczynamy poszukiwania podziemi we Fromborku! Nasze działania koncentrujemy w okolicach domu Mikołaja Kopernika, w ogrodach, gdzie ten wielki astronom przeprowadzał swoje obserwacje nieba”, informowała parę dni temu ekipa z Misji Skarb. Wiadomo, że Mikołaj Kopernik zamieszkiwał basztę na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku — baszta i położona poniżej katedry kanonia (tak określa się dom w pobliżu katedry lub kolegiaty, gdzie zamieszkiwali księża kanonicy należący do kapituły) należały do niego od 1510 roku.

Eksploratorzy natknęli się już na kilka ciekawych odkryć. Odkopano narożnik nieistniejącej już kanonii, oraz wejście do jej piwnic — eksploratorzy mówią o ogromnych tunelach, częściowo niedostępnych z powodu zawalenia. Wśród znalezisk znajduje się narzędzie, którym być może posługiwał się sam Mikołaj Kopernik podczas prowadzenia swoich badań.

Odkrycie przy domu Mikołaja Kopernika. Podziemne tunele i cyrkiel z XVI wieku

Podczas wykopu prowadzonego wspólnie z archeologiami grupy poszukiwawcze natknęły się na cyrkiel kroczek z XVI wieku, a więc z czasów samego Mikołaja Kopernika.

- Sensacyjne odkrycie w ogrodzie Kopernika! Mamy przyjemność podzielić się z Wami niezwykłym odkryciem! — ogłosił na Facebooku zespół działający w ramach Misji Skarb. - W ogrodzie, gdzie Mikołaj Kopernik prowadził swoje obserwacje astronomiczne, znaleźliśmy cyrkiel pochodzący z początku XVI wieku. To niesamowite znalezisko nie tylko przenosi nas w czasie do okresu, kiedy Kopernik dokonywał swoich przełomowych odkryć, ale także otwiera nowe możliwości zrozumienia jego metod pracy.

Kopernik prowadził tu badania. Czy ten cyrkiel należał do słynnego astronoma?

Tego typu znaleziska są według ekspertów stosunkowo rzadkie — w Polsce odkryto tylko trzy takie cyrkle. Jeden znajduje się w Muzeum Mikołaja Kopernika.

- Dzięki współpracy z archeologami dowiedzieliśmy się, że cyrkiel ten mógł być używany do precyzyjnych pomiarów, które były kluczowe w badaniach astronomicznych. Czy możliwe, że narzędzie to było używane przez samego Kopernika lub jego współpracowników? — przekazali członkowie Misji Skarb.

Czy znalezisko należało do Kopernika? Tego, jak podkreślają specjaliści z Muzeum Mikołaja Kopernika, najpewniej nie uda się już jednoznacznie ustalić. Być może jednak zostaną odnalezione inne fascynujące artefakty, ponieważ badania na terenie ogrodu Mikołaja Kopernika nadal trwają.

