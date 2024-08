4-letni chłopiec rozbił niezwykłą wazę z epoki brązu

Podczas wyprawy do muzeum w Izraelu, 4-letni chłopiec przez przypadek rozbił 3500-letnią wazę. Co jednak może zaskakiwać… nikt nie poniósł za to odpowiedzialności.

Zdjęcie 4-letni chłopiec rozbił antyczną wazę / @boredpanda / Twitter