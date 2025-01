Jak czytamy we wpisie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, obraz nieznanego autorstwa, datowany na XVII/XVIII w., o wymiarach 210 x 115 cm, wpisany jest do rejestru zabytków ruchomych województwa lubelskiego pod nr B/545. Przed rozpoczęciem prac konserwatorskich był on w bardzo złym stanie zachowania, a do tego widoczne były na nim wcześniejsze niefachowe konserwacje i naprawy: miejscowe kity, przemalowania, retusze, werniksy, wzmocnienia płótna od odwrocia płóciennymi łatkami, ubytek fragmentu dolnego brzegu obrazu.