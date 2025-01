Warszawa wśród najlepszych miast świata. 50 podróżniczych hitów

Polecane kierunki na 2025 rok. W zestawieniu pojawiło się polskie miasto

Każdego roku liczne serwisy podróżnicze publikują listy miejsc wartych odwiedzenia. Zestawienia te inspirują podróżników z całego świata, wskazując zarówno popularne kierunki, jak i mniej znane zakątki, które warto odkryć.Twórcy takich rankingów często biorą pod uwagę różnorodne kryteria, takie jak kultura, historia, przyroda, kuchnia czy wyjątkowe atrakcje.

Dzięki temu każdy niezależnie od swoich zainteresowań może znaleźć miejsce idealne na swoją wymarzoną podróż. Niedawno pisaliśmy o tym, które miejsca na świecie zachwyciły dziennikarzy "The Independent", a teraz magazyn "Time Out" opublikował listę najlepszych miast świata do odwiedzenia w 2025 roku. Wśród zestawienia składającego się z 50. pozycji, znalazło się także polskie miasto.

Lista miast wartych odwiedzenia w 2025 roku. Na którym miejscu jest Warszawa?

Każdego roku dziennikarze magazynu "Time Out" przeprowadzają wywiady z tysiącami ludzi zamieszkujących rozmaite miasta na całym świecie, aby dowiedzieć się więcej na temat blasków i cieni życia w poszczególnych punktach. Tym razem podają, że przepytali prawie 20 tys. mieszkańców różnych terenów oraz zasięgnęli opinii ekspertów i wytypowali 50. najlepszych miast do odwiedzenia w 2025 r.

Co było kluczowym czynnikiem w ocenie? W tym roku dziennikarze brali pod uwagę przede wszystkim jakość życia. "Ale świetne miasto do życia jest też świetnym miastem do odwiedzenia", zaznaczają i podają długą listę rozmaitych kierunków. Znalazła się na niej Polska - polecanym miastem jest Warszawa, która trafiła na 50. miejsce.

50. najlepszych miast na świecie do odwiedzenia w 2025 roku. Pełna lista

Kapsztad, Republika Południowej Afryki Bangkok, Tajlandia Nowy Jork, USA Melbourne, Australia Londyn, Wielka Brytania Nowy Orlean, USA Miasto Meksyk, Meksyk Porto, Portugalia Szanghaj, Chiny Kopenhaga, Dania Chicago, USA Lizbona, Portugalia Edynburg, Wielka Brytania Hongkong, Chiny Sydney, Australia Amsterdam, Holandia Barcelona, Hiszpania Sewilla, Hiszpania Paryż, Francja Medellín, Kolumbia Hanoi, Wietnam Madryt, Hiszpania Berlin, Niemcy Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie Singapur Rio de Janeiro, Brazylia Pekin, Chiny Chiang Mai, Tajlandia Dżakarta, Indonezja Wiedeń, Austria Tokio, Japonia Marrakesz, Maroko Perth, Australia Brighton, Wielka Brytania Praga, Republika Czeska Glasgow, Wielka Brytania Brisbane, Australia Marsylia, Francja Budapeszt, Węgry Los Angeles , Stany Zjednoczone Lagos, Nigeria Seul, Korea Południowa Walencja, Hiszpania Montreal, Kanada Bilbao, Hiszpania Abu Zabi, ZEA Belfast, Wielka Brytania Bristol, Wielka Brytania Bombaj, Indie Warszawa, Polska

Warszawa na liście najlepszych miast do odwiedzenia w 2025 roku. Tak ją opisano

Jak "Time Out" uzasadnił ten wybór? Podano, iż mieszkańcy Warszawy dobrze oceniają swoje miasto pod każdym względem: wysokie noty miał zebrać zarówno transport publiczny, scena kulinarna jak i życie nocne stolicy Polski. Za największy atut ludzie uznawali natomiast życie kulturalne i dostęp do sztuki. Oto jak opisano Warszawę w zestawieniu "Time Out":

- Mistrzowsko łącząc stare z nowym, Warszawa jest jednym z najbardziej ekscytujących europejskich miast do odwiedzenia w tej chwili. Jej urokliwe Stare Miasto, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz imponujący Zamek Królewski są świadectwem odporności i inspirującym przykładem powojennej renowacji. Ciągle rozrastająca się panorama drapaczy chmur jest jedną z najbardziej eklektycznych na kontynencie, a Pałac Kultury i Nauki z czasów socjalizmu sąsiaduje z ultranowoczesną wieżą Varso Tower (najwyższym budynkiem UE). Modne bary na dachach, takie jak Loreta i The Roof są idealne do podziwiania widoków przy drinku. Stolica Polski jest również miastem sprzyjającym wypoczynkowi na świeżym powietrzu, z pięknymi zielonymi przestrzeniami, takimi jak rozległy Park Łazienki Królewskie, Bulwary Wiślane i Ogrody Pałacu w Wilanowie - brzmi opis Warszawy w zestawieniu "Time Out".

