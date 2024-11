Spis treści: 01 Gdzie latają Polacy?

02 Poza sezonem i dalej

03 Latamy za ocean

Gdzie latają Polacy?

Na koniec lata tego roku opublikowaliśmy materiał, w którym przybliżone zostały ulubione kierunki wakacyjne Polaków. Lato za oknem, a z tej okazji my pakujemy się do samolotu i wybieramy kierunek wycieczki - często w Europie, bo dzięki bogatej siatce połączeń możemy wybrać się do Włoch, Grecji czy Hiszpanii.

Nieco inaczej wyglądają nasze preferencje, jeżeli chodzi o wycieczki zorganizowane. W przypadku ofert biur podróży wysoko nadal pozostaje Grecja, ale jednym z topowych kierunków z Polski pozostaje Turcja ze swoją ogromną bazą wycieczek i hoteli. Okazuje się jednak, że nasze preferencje powoli się zmieniają - przynajmniej w przypadku części Polaków.

Poza sezonem i dalej

W najnowszym raporcie przygotowanym przez GfK i eSky.pl postanowiono sprawdzić kierunki lotów i wycieczek, o których marzą Polacy. Wyniki są jednoznaczne. Coraz częściej planujemy wyjazdy poza sezonem letnim, co otwiera przed nami drzwi do zupełnie nowych państw i regionów świata. O ile latem królować może Grecja i Turcja, to zimą chętniej wybieramy Tajlandię, Madagaskar, Zanzibar, a nawet obie Ameryki.

Liczba Polaków latających samolotem wzrosła, podobnie jak i średnia liczba nocy spędzanych w danym miejscu. Coraz częściej decydujemy się na organizowanie wycieczek poza sezonem, a we wszystkim pomagają nam agregatory tanich ofert i wyszukiwarki lotów na własną rękę. Coraz łatwiej jest przy pomocy kilku kliknięć kupić gotowy pakiet składający się z lotu i noclegu. Co więcej, planowanie wyjazdu poza sezonem pozwala na znalezienie ciekawych ofert.

Obserwujemy trend „poszerzenia” okienka wyjazdowego poza standardowy okres wypoczynkowy. W ten sposób unikamy tłumów, upałów i zwiększamy komfort zwiedzania. Poza sezonem często można też skorzystać z lepszych ofert wyjazdów i niższych cen w miejscu wypoczynku. Takie podróżowanie mniej obciąża infrastrukturę turystyczną, wpływając pozytywnie na środowisko i lokalne społeczności. Deniz Rymkiewicz z eSky.pl

To natomiast prowadzi to możliwości odwiedzania coraz to bardziej egzotycznych kierunków. Jak podaje GfK i eSky.pl, co piąty ankietowany odwiedził Tajlandię, Sri Lankę lub Japonię. Na dalszych miejscach rankingu popularności znajdziemy Chiny, Koreę południową, ZEA czy Malediwy.

Odwiedzamy nowe kontynenty, jak również lepiej poznajemy te odwiedzone. Dla przykładu, w Afryce aż 23% ankietowanych odwiedziło Tunezję, na drugim miejscu znalazło się Maroko, a podium zamyka Madagaskar. Dalej była Tunezja i Seszele.

Latamy za ocean

Coraz większą popularnością cieszą się też wyprawy na zachód za ocean. Ponad połowa ankietowanych lecąca do Ameryki Północnej odwiedziła USA, a jedna czwarta osób ankietowanych była na wycieczce w Meksyku. Popularne są również inne państwa, do których można polecieć zarówno na własną rękę, jak i korzystając z wycieczek zorganizowanych grup - np. Dominikana czy Kuba.

Polacy jako naród coraz bardziej zamożny i mobilny zwiedzili wiele europejskich krajów, a teraz szukają nieco innych doznań. Poza tym, przez większą część roku pogoda w kraju nie rozpieszcza, dlatego spragnieni słońca kierujemy się często do ciepłych kierunków. Przyciągają nas nie tylko różnorodność kulturowa, ale także atrakcyjne ceny: dzięki szerszej siatce połączeń, zwłaszcza tanich linii, wyjazdy do dalekich krajów wcale nie są dużo droższe od tych w Europie. Deniz Rymkiewicz, ekspert internetowego biura podróży eSky.pl

Raport dość jednoznacznie wskazuje na fakt, że przynajmniej część z podróżnych z Polski szuka dalszych wyjazdów. Nie wszyscy latamy do Tajlandii, ale ewidentnie takich osób jest coraz więcej. Pomaga w tym zarówno poprawa statusu majątkowego, jak i bogatsza siatka połączeń czy możliwość wyszukiwania ciekawych i tańszych lotów.

