Luwr w tragicznym stanie? Zagrożone cenne zabytki

Zlokalizowany w Paryżu Luwr to jedno z najbardziej znanych i największych muzeów na świecie. W momencie jego otwarcia 10 sierpnia 1793 r. ekspozycja liczyła 537 obrazów. Obecnie w kompleksie budynków pałacowych znajduje się około 350 tys. dzieł sztuki, w tym takie perełki jak stela z kodeksem Hammurabiego, Nike z Samotraki, Wenus z Milo czy Mona Lisa Leonarda da Vinci. Każdego roku odwiedzają go miliony osób. W rekordowym 2018 r. było to ponad 10 mln zwiedzających, a po spadku związanym z pandemią COVID-19 ruch powrócił do poziomu ok. 9 mln turystów w 2024 r., co i tak jest imponującą liczbą.