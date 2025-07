Były ucieczki przez ekstremalnie mały otwór na tackę z jedzeniem w więziennej celi, próby nadania się pocztą razem z korespondencją więzienną, przebierania się za kobietę czy malowania nektarynek w taki sposób, by udawały granaty. Więźniowie uciekali z ośrodków penitencjarnych na tak wiele przedziwnych sposobów, że trudno wyobrazić sobie, by mogli nas jeszcze zaskoczyć . A jednak!

Nigdy wcześniej nie słyszeliśmy, by skazany zdołał wydostać się z zakładu karnego, chowając się... w torbie współwięźnia , który właśnie kończył odbywanie kary i miał opuścić zakład. A taki właśnie przypadek z więzienia Corbas pod Lyonem próbują właśnie wyjaśnić francuskie władze więzienne.

I chociaż Sébastien Cauwel, dyrektor francuskiej administracji więziennej, przekonywał w rozmowie z BFMTV, francuskim partnerem CNN, że " zdarzenie jest ekstremalnie rzadkie. Nigdy wcześniej nie miało miejsca w naszej administracji ", to trudno w tej sytuacji nie stawiać poważnych pytań o stan francuskiego systemu penitencjarnego.

Wykorzystał okazję związaną ze zwolnieniem swojego współosadzonego, by uciec

Zwłaszcza że strażnicy zauważyli nieobecność więźnia dopiero w sobotni poranek, a sama administracja przyznaje, że więzienie Corbas zmaga się z dramatycznym przeludnieniem. Wskaźnik obłożenia przekracza tu ostatnio 170 proc., co znacząco utrudnia pracę funkcjonariuszom .

I chociaż mamy tu bez wątpienia do czynienia z jedną z najbardziej zuchwałych ucieczek z francuskich więzień (i nie tylko!) ostatnich lat, nie jest ona odosobniona. Przypomnijmy tylko, że w 2023 roku media obiegły obrazy zbrojnego ataku na konwój więzienny przewożący Mohameda Amrę, pseudonim "The Fly" - przestępca zbiegł w spektakularnych okolicznościach, a zatrzymano go dopiero w lutym 2024 roku… w Rumunii.