Słynne więzienie, które funkcjonowało przez 29 lat do 1963 roku, dziś jest atrakcją turystyczną zarządzaną przez National Park Service i odwiedzaną przez 1,2 mln turystów rocznie . Jako powód jego zamknięcia władze federalne wskazywały wysokie koszty utrzymania, bo Alcatraz było prawie trzykrotnie droższe w eksploatacji niż inne więzienia.

Donald Trump zapowiedział jednak nie tylko odbudowę, ale i powiększenie kompleksu więziennego . Jak przyznał, pomysł zrodził się z frustracji wobec "zradykalizowanych sędziów", którzy jego zdaniem utrudniają deportacje nielegalnych imigrantów. Dodał, że chce procesu dla każdego nielegalnego imigranta, nawet jeśli miałoby to oznaczać miliony procesów - ten sposób Alcatraz zmienić ma się w "symbol prawa i porządku".

Zdecydowanie przeciwna idei odbudowy Alcatraz jest Nancy Pelosi , kongresmenka z Kalifornii i była przewodnicząca Izby Reprezentantów, której okręg wyborczy obejmuje m.in. wyspę Alcatraz. Jak pisze na X: "Alcatraz zostało zamknięte jako więzienie federalne ponad 60 lat temu. Dziś to popularny park narodowy i atrakcja turystyczna. Propozycja prezydenta nie jest poważna".

Warto jednak wspomnieć, że pomysł ponownego otwarcia słynnego więzienia pojawił się już wcześniej, bo Donald Trump Jr. sugerował to zaraz po inauguracji ojca na drugą kadencję i podpisaniu przez niego rozporządzenia o wysyłaniu migrantów do Guantanamo. Jak dotąd ani Departament Sprawiedliwości, ani Federalne Biuro Więziennictwa nie potwierdziły, by jakiekolwiek formalne prace nad odbudową Alcatraz były w toku.