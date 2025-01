Mowa o incydencie z woj. opolskiego. Od zeszłego roku mieszkańcy powiatu strzeleckiego zauważali, że z kapliczek znikają figury świętych, tylko po to, by w ich miejsce pojawiały się inne. Wygląd "odnowionych" rzeźb wzbudzał konsternację. Zdaniem niektórych mieszkańców miejscowości Łaziska, Rozmierz i Grodzisko, figurki były "karykaturami biblijnych postaci".

Skargi mieszkańców trafiły do funkcjonariuszy. Komenda powiatowa policji w Strzelcach Opolskich skierowała do pracy we wskazane miejsca techników kryminalistyki oraz mundurowego z psem tropiącym. Sprawdzali oni kapliczki, w których doszło do podmiany figur i udało im się ustalić dane sprawcy.Niedawno 64-letni mężczyzna sam zgłosił się na policję.