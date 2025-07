Wygląda jak po uderzeniu meteorytu. To dzieło architektów w Kopenhadze

Wygląda to tak, jakby coś spadło z kosmosu i roztrzaskało miejskie płyty w kopenhaskiej dzielnicy Ørestad. Wbrew pozorom to nie katastrofa. To "The Impact", czyli "Uderzenie" - nowy projekt znanego studia Bjarke Ingels Group (BIG). W miejscu betonowej pustyni powstanie tętniąca życiem przestrzeń. Połączenie krajobrazu, światła i miejskiego eksperymentu.