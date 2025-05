Renowacja przestrzeni o powierzchni 16 000 m² została przeprowadzona we współpracy z biurem Bureau Polderman. Dawna przemysłowa przestrzeń z betonu i stali stała się tłem dla opowieści o ludziach w drodze, ich marzeniach, stratach i nadziejach. To jednak nie wnętrze budzi największy zachwyt, ale wijąca się ku niebu podwójna helisa, która pnie się 24 metry nad poziomem gruntu. Składa się z 336 schodów, ma długość aż 550 metrów i prowadzi na platformę widokową, z której roztacza się zapierający dech w piersiach widok na Rotterdam i rzekę Mozę.

Muzeum oferuje bogatą i emocjonalnie angażującą ekspozycję. Szczególnie poruszającą częścią jest The Family of Migrants, czyli seria zdjęć stworzona przez 136 fotografów z 55 krajów, przedstawiająca migrację z perspektywy rodzin. Kolejną atrakcją jest The Suitcase Labyrinth - labirynt złożony z 2 tys. prawdziwych walizek podarowanych przez migrantów. To interaktywna instalacja, która zamienia bagaż w metaforę tożsamości, wspomnień i podróży przez granice kulturowe.