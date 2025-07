Omdlenie podczas mycia zębów zakończyło się pobytem w szpitalu

Około 50-letni mężczyzna z Japonii trafił do szpitala na niemal tydzień po tym, jak omdlał podczas szczotkowania zębów. Szczoteczka do zębów otarła się wówczas o tylną część gardła mężczyzny na tyle mocno, że zatrzymała powietrze w środku. Ten incydent doprowadził do rzadkiego powikłania - retropharyngeal emphysema. To stan, w którym powietrze "utknie" w przestrzeni zagardłowej - i bywa naprawdę niebezpieczny.

Początkowo objawy były dość niepozorne: lekki, ale uporczywy ból gardła. Lekarze zauważyli lekkie otarcie w dolnej części podniebienia miękkiego, ale wiedząc, jak powstało, nie zlekceważyli sprawy. Zlecili dodatkowe badania. Tomografia komputerowa ujawniła obecność powietrza w rejonach, gdzie absolutnie nie powinno go być. Taka rozedma jest uznawana za stan potencjalnie zagrażający życiu.

Ból gardła okazał się wskazywać na coś poważniejszego

Ten pozornie błahy uraz mógł skończyć się tragicznie przez to, że doszło do zmian w obszarze tkanek miękkich okolicy zagardłowej zlokalizowanej za tylną ścianą gardła. Lekarze ze Szpitala Uniwersytetu Tokijskiego w raporcie na temat przypadku mężczyzny z Japonii podali, że w skrajnych przypadkach taki stan prowadzi do groźnych infekcji, w tym zapalenia śródpiersia, a także może powodować zakrzepy w tętnicy szyjnej i prowadzić nawet do udaru mózgu.

Mężczyzna spędził w szpitalu sześć dni, otrzymując antybiotyki i będąc pod stałą obserwacją. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło - nie pojawiły się żadne powikłania. Co ciekawe, to nie był jedyny przypadek tak osobliwego urazu podczas mycia zębów.

Otarcie od szczoteczki doprowadziło do powstania rozedmy. Zdj. ilustracyjne. 123RF/PICSEL

Determinacja lekarzy pomogła wykryć rzadkie i groźne powikłanie

W internecie można znaleźć raporty na temat innych sytuacji dotyczących omdleń w trakcie szczotkowania. Są przypadki osób, które przebiły sobie gardło, czy uszkodziły struny głosowe. "Gizmodo" przypomina, że zdarzają się też znacznie bardziej kuriozalne przypadki, gdy szczoteczka trafia do… zupełnie innych otworów niż jama ustna. Choć u dorosłych takie uszkodzenia w trakcie mycia zębów są ekstremalnie rzadkie, opisywanie różnych przypadków pomaga lekarzom lepiej reagować na takie zdarzenia.

Specjaliści, którzy opisali przypadek z Japonii w raporcie medycznym, zalecają czujność. Jeśli w podobny sposób dochodzi do nawet niewielkiego urazu w obrębie gardła, warto rozważyć badania obrazowe i co najmniej kilkudniową obserwację. Przypadek z Japonii to przestroga, bo przecież to mogło przydarzyć się każdemu - czasem nawet najbardziej rutynowa czynność może zamienić się w niebezpieczny incydent. Raport na temat przypadku z Japonii można znaleźć na "BMJ Case Reports CP".

