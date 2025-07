W 2023 roku aż 96 proc. powierzchni oceanów znalazło się pod wpływem rekordowych fal upałów morskich. Nie, to nie pomyłka. Niemal cały światowy ocean przegrzał się do niespotykanego wcześniej stopnia . Zjawisko trwało średnio cztery razy dłużej niż w poprzednich dekadach.

Fale upałów morskich (ang. marine heat waves, MHWs) to okresy, w których temperatura powierzchni oceanu znacznie przekracza średnie historyczne. Zjawisko nie jest nowe, ale jego intensywność i zasięg zaskoczyły nawet naukowców. Zespół badaczy opublikował niedawno w czasopiśmie Science wyniki analizy danych satelitarnych (ECCO2 i OISST), pokazujące, że w 2023 roku średnia temperatura powierzchni oceanów wzrosła o 1,3 st. C powyżej normy. Dla porównania, między 1982 a 2022 rokiem średni wzrost wynosił "tylko" 0,98 st. C.