Na pierwszy rzut oka przyczyna wydaje się oczywista: globalne ocieplenie topi lodowce, które zasilają oceany dodatkową wodą. Przez lata to właśnie ten proces odpowiadał za około dwie trzecie obserwowanego wzrostu poziomu mórz. Jednak w 2024 roku proporcje się odwróciły. Woda z lodowców nadal płynęła do oceanów - i to coraz szybciej - ale to już nie ona odegrała główną rolę w zeszłorocznym wzroście.