Smartwatch Facebooka. Zegarek firmy Meta z premierą we wrześniu?

Meta, która jest właścicielem Facebooka, na razie nie przebiła się na rynku sprzętowym, choć próbowano to zrobić kilka razy. Powstał specjalny smartfon we współpracy z HTC, a potem urządzenia z serii Portal. Wszystkie z nich przepadły na rynku bez większego echa. Mimo to Mark Zuckerberg nie poddaje się i wkrótce chce nam zaserwować własnego… smartwatcha.