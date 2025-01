Fabryka Boeinga w Everett to największy obiekt przemysłowy na świecie, zajmujący powierzchnię ponad 360 tysięcy metrów kwadratowych , a jej objętość wynosi 13,4 miliona metrów sześciennych. Ta skala pozwala zmieścić w jej wnętrzu cały Disneyland z dodatkowym miejscem na parkingi. W zakładzie zatrudnionych jest około 30 tysięcy osób, a infrastruktura fabryki przypomina małe miasto – znajdują się tam restauracje, sklepy, placówki usługowe, a nawet tunele podziemne o długości 3,7 kilometra oraz bocznica kolejowa. To wszystko zapewnia sprawną logistykę i efektywne zarządzanie przepływem materiałów potrzebnych do produkcji .

Początkowo teren, na którym powstała fabryka Boeinga w Everett, był zupełnie nieprzystosowany do tak ogromnej inwestycji. Wyrównanie przestrzeni wymagało usunięcia ponad 6 milionów metrów sześciennych ziemi, co stanowi niemal dwukrotność urobku przemieszczonego podczas budowy znajdującej się w tym samym stanie 1300-metrowej tamy na rzece Kolumbii. Prace utrudniały częste opady deszczu, które powodowały opóźnienia i zmuszały robotników do działania w wyjątkowo trudnych warunkach. Dziś jednak ten teren symbolizuje perfekcję inżynieryjną i logistyczną, a każdy element kompleksu został zaprojektowany tak, by maksymalizować wydajność produkcji i sprostać dynamicznym wymaganiom globalnego przemysłu lotniczego.