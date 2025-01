Polski robot lepszy niż Optimus Elona Muska. "Geniusz inżynierii"

Clone wygląda jak robot humanoidalny. W rzeczywistości bliżej mu do czegoś, co można określić frazą "syntetyczny człowiek". Projekt był rozwijany przez lata i za jego sukcesem stoi Łukasz Koźlik, dla którego jest to zwieńczenie młodzieńczych marzeń. Nowy robot stworzony w Polsce to odwzorowanie człowieka.