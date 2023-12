Następnie przenosimy się do hangaru, gdzie na tle samochodów Tesli pewnym, lecz już mechanicznym krokiem, maszeruje Optimus. Porusza się on na lekko ugiętych nogach, jednocześnie poruszając rękoma, tak jak robi to człowiek. Dalej robot wykonuje na siłowni serię półprzysiadów. Warto zauważyć, że humanoid niemal idealnie odzwierciedla naturalny ruch rąk podczas tego ćwiczenia, jednocześnie zachowuje stuprocentową równowagę. Może także (względnie) swobodnie i naturalnie poruszać palcami u rąk.

W kolejnej scenie Optimus "przygotowuje śniadanie". Powolnym, lecz konkretnym ruchem wyjmuje jajko z kartonu, robi to z wyjątkową precyzją i delikatnością. Na samym końcu materiału filmowego okazuje się, że robot potrafi także... tańczyć! I z pewnością robi to zdecydowanie lepiej niż część ludzkości.

Oto nowy robot od Tesli

Jak twierdzi Tesla, Optimus- Gen 2 posiada "bardziej wyrafinowany wygląd". Ponadto poruszanie się maszyny jest o około 30 proc. szybsze niż w przypadku poprzedniej wersji Optimus - Gen 1, która została przedstawiona w maju tego roku. W 2021 roku Elon Musk stwierdził, że pewnego dnia Optimus "wyeliminuje niebezpieczne, powtarzalne i nudne zadania".

Przyspieszenie robota zostało osiągnięte dzięki zredukowaniu masy maszyny o około 10 kg, ulepszonej geometrii stóp, a także dzięki nowym przegubom i innym ulepszeniom technicznym.

Producenci twierdzą, że pierwsze wersje Optimusa mogą znaleźć się w fabrykach, gdzie wykonywałyby proste i powtarzające się czynności. Jednakże Musk zapewnia, że "pewnego dnia", humanoidalny robot będzie wykorzystywany do wykonywania codziennych spraw swoich właścicieli, m.in. ma chodzić po zakupy. Co może przynieść przyszłość?