Sztuczna inteligencja szturmem wdarła się do wielu dziedzin nauki i biznesu. Ciężko znaleźć dziedzinę, w której jeszcze nie jest wykorzystywana, a wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek rewolucji, która czeka nas w najbliższym czasie. Choć wiele osób wzywa do wprowadzenia ograniczeń. Ciężko nie przyznać racji, zwłaszcza gdy docierają do nas informacje, że AI sama próbuje zmieniać swój kod.

Linus Torvalds, twórca Linuksa uważa z kolei, że to "90 procent marketingu i 10 procent rzeczywistości". Owszem, uważa on, że uczenie maszynowe i generatywna sztuczna inteligencja to duża i istotna zmiana, ale jest sceptycznie nastawiony do szumu, jaki wokół tego powstał. Cóż, może i ma dużo racji, zwłaszcza patrząc na tegoroczną Nagrodę Nobla z fizyki, która niektórych konserwatywnych naukowców rozczarowała, gdyż de facto została przyznana za rozwój AI.

Reklama

Polscy naukowcy nie ustępują kroku i także z przytupem wkraczają w badania nad nowoczesną technologią budując Fabrykę Sztucznej Inteligencji, która powstanie w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH. We wtorek rząd podjął decyzję o przeznaczeniu 69,6 mln zł na jej budowę. Wiceminister cyfryzacji zaznaczył w rozmowie z PAP, iż planowana Fabryka Sztucznej Inteligencji nie jest fabryką w potocznym tego słowa znaczeniu. - To będzie fabryka współfinansowana przez Komisję Europejską, która współtworzy, testuje, a później wykorzystuje systemy sztucznej inteligencji - powiedział.

Fabryka Sztucznej Inteligencji na AGH. Co to za twór i kiedy zacznie działać?

Fabryka powstanie w wyniku rozbudowy zasobów w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH. - Tamtejszy superkomputer zostanie wzmocniony w znaczne zasoby mocy obliczeniowej. I wtedy dołączymy do tego europejskiego ekosystemu sztucznej inteligencji - przekazał PAP wiceszef resortu cyfryzacji Dariusz Standerski. Według planów inwestycja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku, a zakończyć w 2025 r. Jeszcze nie wybrano głównego wykonawcy.

AGH, choć kojarzy nam się przede wszystkim z kierunkami i badaniami w zakresie górnictwa i geologii, ma szansę stać się także wiodącym ośrodkiem sztucznej inteligencji w Polsce. Już teraz wyprzedza inne politechniki w rankingach najlepszych uczelni na świecie. Już teraz, obok Cyfronetu, w ramach jednostek pomocniczych działają tu m.in. Centrum Cybrebezpieczeństwa, Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji czy Centrum Technologii Kosmicznych.

Standerski podkreślił też, że budowa Fabryki SI niesie ze sobą dużo korzyści. - To, czego sztuczna inteligencja bardzo potrzebuje, to po pierwsze moce obliczeniowe, a po drugie - dane. Jeżeli chodzi o dane, o otwartość danych, to my już jesteśmy liderem na świecie. A moce obliczeniowe to jest właśnie ten obszar, gdzie jeszcze musimy inwestować. I dzisiejsza decyzja o budowie Fabryki AI, do której dołoży się Unia Europejska, to ogromny krok w tym zakresie - powiedział wiceminister.

Źródło: naukawpolsce.pl