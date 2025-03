Historia Grand Hotel Wrocław zaczęła się w 1903 roku, kiedy to przy ówczesnej Gartenstrasse, czyli ulicy Ogrodowej, stanął Hotel du Nord (Hotel Północny). Obecnie znajduje się na rogu ul. Piłsudskiego i Kołłątaja. Po wojnie zostały jedynie ściany zewnętrzne, zniszczona została również charakterystyczna wieżyczka. W latach 50. XX w. przeszedł renowację, podczas której usunięto secesyjne ozdoby zarówno z elewacji jak i wnętrz. Mimo ogołocenia ze swojego majestatu w czasach Polski Ludowej Hotel Grand był najbardziej eleganckim hotelem w mieście , zarządzany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej "Odra" we Wrocławiu. Został zamknięty pod koniec lat 90. i zaczął popadać w ruinę.

Nowe hotele w 2025 r. zostaną oddane także w Warszawie (Puro Hotel Old Town, Moxy City), Krakowie (Tribe Old Town, Indigo Wawel Castle i Experior Boutique), Gdańsku (Destigo Hotel, Arche Hotel Airport), Poznaniu (Four Points by Sheraton), Katowicach (voco, Ibis Styles Katowice Airport), Szczecinie (Hampton by Hilton East), Lesznie (B&B Hotel), Koszalinie (Verde City), Bielsku-Białej (President) i Bydgoszczy (niewielki butikowy hotel w secesyjnej kamienicy).