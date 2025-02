Co będzie w Białej Kamienicy?

Biała Kamienica, realizowana przez Yuniversal Development będzie oferowała 69 mieszkań od 1-pokojowych o powierzchni około 30 metrów kwadratowych do 5-pokojowych o powierzchni przekraczającej 160 metrów kwadratowych. Mieszkania będą posiadały balkony lub loggie, a zlokalizowane na ostatniej kondygnacji apartamenty także tarasy z widokiem na miasto, jak informuje deweloper.

Oprócz tego przewidziano miejsce na dwa lokale usługowe na parterze, garaż podziemny oraz parking na poziomie gruntu. Nieco dziwić może zaplanowana ilość miejsc postojowych. Na niespełna 70 mieszkań przewidziano zaledwie 43 miejsca. To trochę mało, jak na współczesne standardy. Z rozmowy z punktem sprzedaży w Łodzi jeszcze w 2023 r., gdy opisywałem projekt, wynikało, że dla najmniejszych mieszkań, do 50 metrów kwadratowych nie przewidziano miejsc parkingowych. Z informacji na stronie dewelopera wynika również, że to właśnie ten metraż cieszy się największym zainteresowaniem i już 2 lata temu wiele mieszkań było sprzedanych. Biorąc jednak pod uwagę atrakcyjną lokalizację, można się spodziewać, że część lokali przeznaczona będzie pod wynajem.