GPS w Polsce nie działa? Sygnał znowu zakłócony

Spis treści: 01 Sygnał GPS w Polsce zakłócony

02 Rosyjska propaganda i GPS

03 Zakłócanie GPS - to nie pierwszy raz

Sygnał GPS w Polsce zakłócony

To nie pierwszy raz, gdy sygnał GPS nad Polską został zakłócony. Już od jakiegoś czasu regularnie jesteśmy świadkami sytuacji, w którym nawigacja szwankuje. To dzieje się zresztą nie tylko w Polsce, gdyż obszar występowania zakłóceń jest znacznie szerszy. Obejmuje on czasami inne państwa regionu, w tym np. państwa bałtyckie, Szwecję czy Finlandię.

Nie ulega wątpliwości, że działania mające na celu utrudnianie pracy systemom nawigacyjnym to działania Rosji. Co ciekawe, działania zakłócające pracę systemów GPS są w Rosji wykorzystywane propagandowo i nie jest tajemnicą, że realnie nie są w stanie wyrządzić większych szkód.

