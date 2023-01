Tak Ukraińcy niszczą "cudowne" drony Rosjan. Pokazali nagranie!

Nagranie ze zniszczenia opublikowała w mediach ukraińska 28. Brygada Zmechanizowana.

Widać na nim, jak Ukraińcy po dostrzeżeniu rosyjskiego drona otwierają ogień z armaty przeciwlotniczej ZU-23-2 i zwykłych karabinów.

Akcja zakończyła się sukcesem i zniszczeniem maszyny przy okrzykach radości Ukraińców.

Według brygady zniszczony UAV to model serii Lancet, używany przez Rosjan do precyzyjnych ataków. Maszyną mógł być jednak inny rosyjski dron serii Orłan.



Zobacz, jak Ukraińcy niszczą rosyjski UAV

Wojna w Ukrainie pokazała, że na współczesnych polach bitew dominują drony, używane do najróżniejszych celów, od rekonesansu, po transport na atakach kończąc. Jak radzić sobie z wrogimi dronami, pokazali żołnierze ukraińskiej 28. Brygady Zmechanizowanej. Udostępnili oni film ze zniszczenia jednego z rosyjskich UAV.

Na filmie widać, jak po zauważeniu rosyjskiego drona, Ukraińcy rozpoczynają ostrzał działkiem. Po chwili dołączają do niego żołnierze, którzy zasypują maszynę pociskami z karabinów. Film kończy wybuch drona przy akompaniamencie ukraińskich okrzyków radości.

Trudno stwierdzić, aby zmasowany ogień karabinów faktycznie wpłynął na zniszczenie czy uszkodzenie drona, niemniej na nisko lecące cele jest to dość często wykorzystywana taktyka. Szczególnie gdy ma się obok działko przeciwlotnicze takie jak widoczne na nagraniu ZU-23-2. Możliwe jednak też, że drona zestrzelił któryś z żołnierzy za pomocą MANPADS (przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy).

Zdjęcie ZU-23-2 to dwa sprzężone działa przeciwlotnicze kalibru 23 milimetrów produkowana od lat 60. To jedna z najpopularniejszych armat przeciwlotniczych na świecie, mogąca niszczyć wrogie helikoptery, nisko lecące helikoptery czy także drony. Na filmie widać, że działo jest zamontowane na pływającym transporterze opancerzonym MT-LB

Jaki UAV został zestrzelony na nagraniu?

Według wpisu ukraińskich żołnierzy zniszczyli oni drona serii Lancet, czyli jedną z najnowocześniejszych broni rosyjskiej armii, wprowadzoną do służby w 2019 roku. Dzielą się one na wersję Lancet-1 oraz Lancet-3. Przez rozmiary różnią się masą ładunków wybuchowych i paliwa.

Zdjęcie Lancet ma bardzo charakterystyczny kształt. Wersja lekka Lancet-1 ma 1 kilogram ładunku wybuchowego i zasięg do 40 kilometrów. Lancet-3 natomiast ma ładunek od 3-5 kilogramów i zasięg 40-70 kliometrów / Nickel nitride / Wikipedia

Drony Lancet są przez rosyjską propagandę określane jako "cudowna broń" i często można znaleźć nagrania ich ataków na ukraińskie pozycje. Według zapewnień Rosjan są one odporne na atak bronią laserową, wykorzystywaną do unieszkodliwiania dronów. Mogą rozwinąć prędkość nawet 300 km\h, jednak podczas ataku znacząco zwalniają, co czyni je podatne na ostrzał, jak ten na filmie. Według wpisu maszyna z nagrania była jednym z pięciu Lancetów zniszczonych tego dnia.

Niemniej warto podkreślić, że film wcale nie musi przedstawiać zniszczenia drona Lancet, co wypatrzyli internauci. Wskazuje na to fragment, gdzie przez moment widać kształt ostrzeliwanej maszyny, który z dołu zamiast charakterystycznego Lanceta, przypomina innego rosyjskiego drona serii Orłan.

Zdjęcie Kadr z filmu w porównaniu ze zdjęciem drona Orłan-10. / Wikipedia

Tak naprawdę nie ma dostatecznego potwierdzenia, czy widoczny na nagraniu dron to Lancet czy Orłan. Bez względu na to nie ma co odbierać im zasług. Maszyny Orłan służą do rekonesansu i stanowią oczy rosyjskiej armii, których zniszczenie zawsze psuje im krwi. Niewykluczone też, że Ukraińcy na filmie mogli trafić rzadszą wersję Orłan-30, które już wcześniej trafiały w ręce Ukraińców.